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Karşıyaka'dan sponsorluk anlaşması

Karşıyaka Spor Kulübü, Bilfen Okulları ile yıllardır süren sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Karşıyaka’dan sponsorluk anlaşması
DHA

01.11.2021, 13:22

İstanbul'da düzenlenen sözleşme törenine Bilfen Şirketler Topluluğu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı katıldı. Anlaşma kapsamında okul Karşıyaka'nın yine basketbol, voleybol ve futboldaki sponsorları arasında yer alacak. İmza töreninde konuşan başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu anlaşma eğitimin lider markasıyla sporun İzmir'deki öncüsünü buluşturdu" dedi.

Fatih Öztürk ise sporu öğrencileri için akademik başarıyla harmanlayarak bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumu olarak iki güçlü kurum arasında bu sezon da iş birliğinin devam ediyor olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

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