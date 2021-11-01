Rüzgar gibi geçti

GEÇTİĞİMİZ yıl ilk gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde gerçekleşti. Organizasyonda 97 teknenin ve ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcunun şampiyonluk için yarıştı. Yarışların ilk etabı Muğla'da, 25-27 Haziran tarihleri nde gerçekleştirildi. İstanbul etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde gerçekleşen törenle başladı. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı kapsamında 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası (Boğaziçi'nde), 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası (Yeşilköy Parkurunda) ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Yeşilköy Parkurunda) yarışları düzenlendi ve nefesleri kesen yarışlara sahne oldu.

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