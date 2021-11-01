  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Rüzgar gibi geçti

Rüzgar gibi geçti

Rüzgar gibi geçti

1.11.2021

GEÇTİĞİMİZ yıl ilk gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde gerçekleşti. Organizasyonda 97 teknenin ve ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcunun şampiyonluk için yarıştı. Yarışların ilk etabı Muğla'da, 25-27 Haziran tarihleri nde gerçekleştirildi. İstanbul etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde gerçekleşen törenle başladı. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı kapsamında 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası (Boğaziçi'nde), 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası (Yeşilköy Parkurunda) ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Yeşilköy Parkurunda) yarışları düzenlendi ve nefesleri kesen yarışlara sahne oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rüzgar gibi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.