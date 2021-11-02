Yüksek gerilim

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta sezona 12 yeni transferle şampiyonluk hayaliyle başlayan Karşıyaka, evinde Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenilerek taraftarını üzerken, camiaya kulübün 109. kuruluş yıl dönümünü buruk kutlattı. Sezona büyük hedeflerle yıllardır yer aldığı 3. Lig kategorisinden kurtulma ümidiyle başlayan İzmir'in köklü kulübü, 10 haftada yalnız son iki sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenebilirken, topladığı 11 puanla zirvenin 14 puan gerisinde kaldı. 1 Kasım 1912'de kurulan Türk futbolunun tarihi kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 109. yılına futbolda amatör kümeye düşme barajının yalnız 1 puan üzerinde girdi. Taraftarı önünde daha önce en son 2. Lig'den düştüğü 2017-2018 sezonunda Fethiyespor'a 4-0 yenilen Kaf- Kaf, iç sahada 3.5 yıl sonra kalesinde 4 gol birden görürken, öfke patlaması yaşayan yeşilkırmızılılar hem futbolculara hem yönetime yüklendi.

BİLFEN'LE ANLAŞMA

Karşıyaka, Bilfen Okulları ile yıllardır süren sponsorluk anlaşmasını yeniledi. İstanbul'da düzenlenen sözleşme törenine Bilfen Şirketler Topluluğu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı katıldı. Anlaşma kapsamında okul Karşıyaka'nın yine basketbol, voleybol ve futboldaki sponsorları arasında yer alacak. İmza töreninde konuşan başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu anlaşma eğitimin lider markasıyla sporun İzmir'deki öncüsünü buluşturdu" dedi.

DOĞUKAN İNCİ'Yİ JORGİNHO YAKTI

TRANSFER yasağını 5 yıl aradan sonra açtığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'da bu sezon en çok eleştirelen isimlerin başında gelen Doğukan İnci, penaltı kaçırıp ardından oyundan alınırken öfkeyle formasını çıkarıp yedek kulübesine atınca taraftarın gazabına uğradı. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Jorginho'nun 2020 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İspanya'ya karşı attığı gibi topa vurmadan tek ayağının üzerinde sekerek kullanan 22 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı. Daha önce kadro dışı kalan Doğukan, yönetimin gözünde de kredisini tüketti.

BAŞKAN TURGAY BÜYÜKKARCI FUTBOLCULARA TEPKİ GÖSTERDİ

FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMİYORSUNUZ

KARŞIYAKA'DA başkan Turgay Büyükkarcı, farklı Karaköprü mağlubiyeti sonrasında 4 yıla yaklaşan başkanlık döneminde ilk kez maç sonu soyunda odasına girerek futbolculara sert çıktı. Öfkeli bir şekilde soyunma odasına giren Büyükkarcı, futbolcuların hepsine bir eksikleri olup olmadığı, şikayetleri olup olmadığını sordu. Futbolcuların formanın ağırlığını bilmediğini söyleyen Büyükkarcı, "Her şeyiniz tamsa niye bu sonuçları alıyoruz. Ben eksik olanı biliyorum. Bu taşıdığınız formanın ağırlığını bilmiyorsunuz, Karşıyaka formasının ne olduğunu bilmiyorsunuz, eksik olan bu. Ama bundan sonra oynamayan oyuncu formasını bıraksın, çeksin gitsin" dedi. Büyükkarcı, maç sonu koridorda teknik direktör Ahmet Taşyürek'le de toplantı yaptı