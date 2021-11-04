Karşıyaka tribünde de eridi

Geçmişte Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemde yıllarca İzmir'de maçlarına en çok taraftar çeken kulüp olarak tribün şampiyonu olan yeşil-kırmızılılar, bu sezon 5 iç saha maçında yalnızları oynadı. Sezon başında transfer yasağını 5 yıl aradan sonra açıp uzun süre sonra lige heyecanlı başlayan, taraftar desteğini yanına çekmek için tanesi bin TL'den 3 yıllık kombine biletleri satışa sunan Kaf-Kaf'ta takımın oynadığı futbol, sevenlerini kaçırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıl statlara hasret kalan taraftarlar, çok özledikleri tribüne bu sene dönseler de Karşıyaka'nın iç saha maçları beklenen ilgiyi görmedi. Pandemi önlemleriyle maçlar 9 Kasım'a kadar statlarda yarı kapasiteyle taraftara açık olarak oynatılırken, Kaf-Kaf, İzmir Atatürk Stadı'nın 10 bin 403 kapasiteli kapalı tribününde her maç koronavirüs aşılarını tamamlayan 5 bin taraftarın maça girme şansı olmasına rağmen oynadığı 5 iç saha sınavında toplamda bile bu rakama ulaşamadı. Karşıyaka'nın 11 Eylül'de İçel İdmanyurdu'yla oynayıp futbolda 1.5 yıl sonra ilk kez taraftarıyla buluştuğu maçı bin 8 kişi tribünden izledi.

HER HAFTA AZALDI

Grubunda 12 yeni transferle kadrosunu yenilemesine rağmen istediği sonuçları bir türlü alamayıp düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Karşıyaka'da 25 Eylül'deki Ofspor maçında tribünde 888, 9 Ekim'deki Ordu 1967 sınavında 910, 17 Ekim'deki Ceyhanspor maçında 501, 31 Ekim'deki Karbel Karaköprü Belediyespor mücadelesinde de 775 biletli seyirci vardı. Kaf-Kaf, futbolda 5 iç saha maçında toplamda yalnız 4 bin 82 taraftarı tribüne çekebilirken, Süper Lig'de lider durumda olan basketbolda tribünde yüzde 50 kapasiteyi her maç dolduruyor. İzmir temsilcisi futbolda daha önce 2018-19 sezonunda 10 Mayıs 2019'da yine Atatürk Stadı'nda Vanspor'la oynadığı Play-Off yarı final maçına 15 bin taraftarının desteğiyle çıkmıştı.

UMUDU BORNOVA

Futbolda kendi stadına bir türlü kavuşamayıp iç saha maçlarını yıllardır İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka, Alsancak Stadı'nın inşaatının tamamlanmasıyla modern, tribünleri sahaya yakın ve daha küçük olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon ilk 5 iç saha maçını Atatürk Stadı'nda oynadıktan sonra Bornova'ya geçmeyi planlayan Kaf-Kaf'ın Alsancak Stadı'nın elektronik bilet gişelerinin montajı zaman alacağı için stat değişikliği yapması en erken aralık ayının ortasını bulacak.