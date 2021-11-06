KSK’nin gözü transferde

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta sezon başında transfer yasağını tek dönemliğine kaldırıp yaptığı takviyelere rağmen zirve yarışının çok gerisine düşerek küme düşme sınırında kalan Karşıyaka, ara transfer dönemini bekliyor. Yaz dönemi boyunca kulüpten alacaklı eski futbolcu ve teknik adamlarla tek tek pazarlık yaparak çoğundan 5 yıldır süren transfer yasağını bir dönemliğine geçici olarak kaldırmak için muvakatname alan, imza vermeye yanaşmayan isimlerin alacaklarını da pazarlıkla veya paralarının tamamını ödeyerek kapatan yönetimin, başkan Turgay Büyükkarcı'nın talimatıyla yine kapalı olan yasağı tekrar açmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

TAM 12 TAKVİYE YAPMIŞTI

SEZON başında yaptığı 12 transferin çoğundan verim alamayıp ligde hiç oynatılmayan Oğulcan'ı gönderen, Alperen'i ise kadro dışı bırakıp U19 takımına yollayan KSK, devre arasında yasağı pazarlıkla yeniden açarak takviye yapmayı hedefliyor