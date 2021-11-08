KSK’nin tadı yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bekleneni bir türlü veremeyen Karşıyaka, deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Son iki maçında da galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, galibiyet hasretini sürdürdü. 9. dakikada Enes'in soldan ortasında Serhan'ın kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı. 24'te Mustafa Aşan'ın pasında topla buluşan Ertuğrul'un şutu kaleci Hüseyin'de kaldı. 34'te ani gelişen Karşıyaka atağında Furkan'ın şutunda kaleci Hüseyin topa iki hamlede sahip oldu. 43'te Salim'in kullandığı köşe atışında Volkan'ın kafa şutu Yusuf'ta kaldı.

İKİ EKİBİNDE KALECİSİ DEVLEŞTİ

49'da Abdülkadir'in ortasında Burak'ın şutunda top direğin dibinden auta çıktı. 54'te Furkan'ın sert şutunda Çankaya FK kalecisi Hüseyin topu güçlükle kornere attı. 67'da Harun'un ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Ertuğrul'un şutu kalecide kaldı. 71'de Salim'in kullandığı köşe atışında Salih'in volesinde meşin yuvarlak Cenk'e çarparak bir kez daha kornere çıktı. 86'da Mustafa Aşan'ın sert şutunda kaleci Hüseyin gol izni vermedi. Karşıyaka, deplasmanda Çankaya FK ile yenişemedi: 0-0.



TARAFTARLAR STAT ÇEVRESİNDE İZLEDİ

KARŞIYAKA'NIN Ankara deplasmanında Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldığı maçı bir grup taraftarı da izledi. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara'da yaşayan bazı yeşil-kırmızılı taraftarlar stadın içini gören bir tepeye çıkarak takımlarına destek verdi. Karşılaşma öncesi de Karşıyakalı futbolcular, kendilerini desteklemeye gelen taraftarları alkışladı.



TAŞYÜREK'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Çankaya FK maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Karbel Karaköprü yenilgisinin ardından kadro dışı kalan Doğukan İnci'nin yerinde İlyas'ı oynattı. Dünkü maçta Barış'ı yedeğe çeken Taşyürek, Mustafa Aşan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Caner Cengiz, Harun Atalay, Okan Yılmaz ve Özgür Güler de yedekler arasındaydı.