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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'dan stat açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, camianın yıllardır özlemle beklediği stat konusunda önemli mesafe alındığını belirtti. Büyükkarcı, "Altı ay gibi kısa bir süre içinde tüm pürüzlerin giderileceğini ve stadımızın ihalesinin tamamlanacağını umuyorum" dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı’dan stat açıklaması
AA

09.11.2021, 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021, 12:00

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, stadın yapımıyla ilgili sorunların çözümü noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ile bir araya geleceklerini aktardı.

Transfer yasağını kaldırmayı başardıkları gibi, stat konusundaki çözümün de kendi yönetimlerine nasip olacağını dile getiren Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Artık stat önündeki engeller bir bir kalkıyor. Altı ay gibi kısa bir süre içinde tüm pürüzlerin giderileceğini ve stadımızın ihalesinin tamamlanacağını umuyorum. Bizlere öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve İZVAK Başkanı Erten'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Perşembe günü yapacağımız toplantıdan camiamızın yüzünü güldürecek haberler çıkacak."

Futbol takımının istenilen sonuçları alamamasını da değerlendiren Büyükkarcı, "Futboldaki durumun farkındayız. Aldığımız sonuçların bize yakışmadığını biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, gerekli önlemleri de alıyoruz. Basketbol ve voleyboldaki başarıların en kısa sürede futbolda da yaşanması için yönetim kurulu olarak ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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