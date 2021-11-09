KSK Avrupa’da da liderlik peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, bugün Baxi Manresa'ya rakibinden liderliği devralma hedefiyle konuk olacak. Pavello Nou Congost Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 23.00'te yapılacak. Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdüren Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda Hapoel Jerusalem ve Stal Ostrow'la oynadığı ilk 2 maçı kazandıktan sonra Manresa'ya evinde 72-67 mağlup olarak liderliği kaptırmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'deki müsabakada 72-67 yenildiği rakibini en az 6 sayı farkla yenmeyi planlıyor. Organizasyonda bu sezon grup maçları sonrasında zirveyi elde edecek takımlar direkt son 16 turuna adını yazdıracak.

TYUS RESMEN AÇIKLANDI

Liderlik, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Kaf-Kaf'ın yoluna kesintisiz devam etmesi için büyük önem taşıyacak. Öte yandan Karşıyaka, Alex Tyus'un transferini açıkladı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD asıllı İsrailli oyuncu Alex Tyus'un sezon sonuna kadar yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.

242. MAÇA ÇIKACAKLAR

AVRUPA'DA 242. maçına çıkacak Pınar KSK, 241 karşılaşmada 131 galibiyet, 108 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılılar, 19 bin 197 sayı atarken, potasında 18 bin 604 sayı gördü. Antrenör Ufuk Sarıca, Baxi Manresa'yı yenerek rövanşı alacaklarını ve lider olacaklarını söyledi.