Salonda zirvede sahada kayıp

İzmir'in en köklü kulüplerinden biri olan ve 3 kulvarda mücadele eden Karşıyaka'nın geride kalan haftada iki farklı yüzü ortaya çıktı. İzmir ekibinin basketbol ve voleybol takımları oynadıkları ligde fırtına gibi eserken, futbol takımı ise büyük bir çöküş yaşıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hesapları yapan Pınar Karşıyaka, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Kaf-Kaf, topladığı 13 puanla İstanbul ekibi Fenerbahçe Beko ile zirveyi paylaşıyor. KSK, 7 maçlık süreçte sadece ligin 3. haftasında deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes'e yenildi.

KADINLAR FİLEDE RAKİP TANIMIYOR

Karşıyaka'nın Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden takımı da yoluna doludizgin devam ediyor. KSK'nin Sultanları ligde oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puanla namağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Son olarak evinde Muratpaşa Belediyespor'u 3-0 yenen yeşil-kırmızılılar, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü'nü geride bırakarak zirveye iyice kuruldu. Karşıyaka'da basketbolda ve voleybolda yaşanan başarılar, futbola ise yansımadı.

FUTBOLDA BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden futbol takımı, geride kalan 11 maçta umduğunu bulamadı. Karşıyaka, bu süreçte 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 13 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde yer aldı. Zirve hedeflerken bir bir eriyen Karşıyaka, 11 haftada lider Fethiyespor'un 13, Play-Off hattının 7 puan gerisine düşerken grupta en çok beraberlik alan takım oldu. Sezona Cüneyt Biçer ile başlayan KSK, şimdi ise yoluna teknik direktör Ahmet Taşyürek ile devam ediyor.