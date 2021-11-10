KSK’nin gözü kritik zirvede

TFF Üçüncü Lig'de zor günler yaşayan Karşıyaka, camianın yıllardır yapımını beklediği yeni stat için gözünü yarın yapılacak toplantıya çevirdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimiyle yapılacak üçlü görüşme sonrası stat konusundaki pürüzlerin giderilmesi için çok önemli yol alınacağını söyledi.

İŞ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Yıllar sonra transfer yasağını kaldırmayı başardıkları gibi stat konusundaki çözümün de kendi yönetimlerine nasip olacağını belirten Büyükkarcı, "Yarın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZVAK Başkanı Ali Erten ile bir araya gelerek yapımına bir türlü başlanamayan Karşıyaka Stadı için çok önemli adımlar atacağız. Stat konusunda hedefimize varacağız" ifadelerini kullandı. Altı ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm pürüzleri giderip stadın ihalesinin tamamlanacağını umduğunu açıklayan başkan Turgay Büyükkarcı, "Stadımızın önündeki engellerin kaldırılması ve yapım aşamasının hızlandırılması konusunda bizlere desteklerini sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık stat konusunda son aşamaya gelindi" şeklinde konuştu.

GÜZEL HABERLER GELECEK

Büyükkarcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarın yapacağımız toplantıdan camiamızın yüzünü güldürecek haberler çıkacak. Taraftarlarımızın büyük stat özleminin bitmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Transfer yasağını nasıl kaldırdıysak, stat konusunu da çözüme kavuşturacağız."

FUTBOLDA DURUMUN FARKINDAYIZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, futbol takımının 3. Lig 3. Grup'ta istenilen sonuçları alamayıp, yeni transferleriyle şampiyonluk hedeflerken alt sıralarda kalmasını da değerlendirdi. Turgay Büyükkarcı, "Futboldaki durumun farkındayız. Aldığımız sonuçların bize yakışmadığını biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın gerekli önlemleri de alıyoruz. Basketbol ve voleyboldaki başarıların en kısa sürede futbolda da yaşanması için yönetim kurulu olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm taraftarlarımız ve camiamız gibi biz de başarısızlığı kabul etmiyor, içimize sindiremiyoruz. En kısa sürede bulunduğumuz durumdan kurtulacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.