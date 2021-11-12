Karşıyaka yol ayrımında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 11 maçta topladığı 12 puanla 13'üncü sırada kalıp her geçen hafta şampiyonluk ve Play-Off hedefinden uzaklaşan Karşıyaka, kadroda yine operasyon yapmak için devre arasını bekliyor. Sezon başında kadrosunu 5 yıl sonra yenileyip 12 takviye yapmasına rağmen yeni transferlerinin çoğundan verim alamayan Kaf-Kaf, ara transferde yeniden düğmeye basacak. Sezon başında tek dönemliğine geçici açılıp eski borçlar nedeniyle yine kapalı olan transfer tahtasını tekrar açmak için görüşmelere şimdiden başlayan Karşıyaka, yasak kalkarsa takviyeye yönelecek.

TAŞYÜREK RAPOR HAZIRLAYACAK

TAKIMDAN şimdiden yeni transferden Oğulcan'ın sözleşmesini feshedip, Alperen ve ikinci kez kadro dışı kalan Doğukan'ı gözden çıkaran Karşıyaka'da oyuncuların devreye kadar kalan 6 maçtaki performanslarına göre karar verilecek. Kararda teknik direktör Ahmet Taşyürek'in raporu belirleyici olacak. İlk yarıyı olabilecek en üst noktada kapatmayı hedefleyen İzmir ekibi, devre arasına kadar kalan 6 maçta Modafen, Ağrı 1970 (D), Edirne, Fethiye (D), Derince (D) ve Kırıkkale ile oynayacak

KAF-KAF'IN İSTİKRAR SEMBOLLERİ

KSK'DE iki oyuncu ligde tüm maçlara on birde başlayarak takımın 15 vazgeçilmezi oldular. Kaleci Yusuf ve savunma oyuncusu Metin Peker, 11 maça da 11'de başladı. Yusuf 990, Metin 882 dakika oynadı.