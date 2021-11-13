Kaf-Kaf’tan dev adım

TFF Üçüncü Lig'de zor günler yaşayan Karşıyaka, yıllardır yılan hikayesine dönen stadın yapımı için dev bir adım attı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimi önceki gün bir araya geldi. Son derece olumlu geçen toplantıda ihalesi yapılamayan stat ile ilgili çalışmaların hızlanması sağlandı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye'nin teknik kurullarının bölüm başkanlarından oluşan bir 'Karşıyaka Stadı Çalışma Kurulu' oluşturuldu.

YENİ SAYFA AÇILDI

Kurul, stadın ihale aşamasına bir an önce gelmesi için teknik çalışmaları yürüterek süreci hızlandıracak. Karşıyaka ve İZVAK yönetimi ayrıca stat ile ilgili büyükşehir belediyesine bir brifing verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Büyükşehir belediyesi ile yapılan toplantı stat yapım çalışmalarının ilk ayağını oluşturuyor. Yeni bir sayfa açıldı. Bu gelişme ihale sürecine yönelik de ilk adımın atılmış olması anlamına geliyor. Sezon başında verdiğimiz sözü tutarak transferin önünü açtık. Taraftar sabretsin. İkinci hedefimiz olan stat projesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

■ BURAK HAKERLER