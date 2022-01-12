Karşıyaka’da gergin bekleyiş

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün resmen başlayan ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da gergin bir bekleyiş var. Yaz döneminde kulüpten alacaklı eski futbolcu, antrenör, teknik adam ve takım çalışanından tek dönemliğine muvafakatname imzası toplayan veya alacaklarının yarısının ödenmesi karşılığında dosyalarını kapatan Kaf- Kaf'ta yönetim, eski futbolculardan yine imza almaya çalışıyor. Ancak KSK'nin bazı gurbetçi futbolculara halen ulaşılamadığı öğrenildi.

11 FUTBOLCU GİTTİ

Kaf-Kaf, yasağı açmayı başaramazsa yeni futbolcuları pazar günü Erokspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçında oynatamayacak. Sezon başından beri 11 futbolcunun ayrılmasıyla kadrosu çok eksilen Karşıyaka, şimdiye kadar Yomra'dan Fatih Taşdelen, Çorum FK'dan Kerem Pala, Ç.Rize'den Can Muhammet ve Pazar'dan Fatih Ergen'le sözleşme imzalamıştı.

ÜMRANİYELİ TAHSİN İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

KARŞIYAKA, transferde Ümraniyesporlu 24 yaşındaki sağ kanat Tahsin Hacımustafaoğlu'yla pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varıldığı, kendisinin ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Tahsin, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor'da 1 lig, 3 kupa maçına çıktı. Kaf-Kaf, orta saha, sol bek ve stoper de arıyor.