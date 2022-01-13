Abdülkadir’e talip var

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcayan Karşıyaka'da Abdülkadir Akyıldız'a talip çıktı. KSK'yi sezon başında çalıştırıp Abdülkadir'i transfer eden şu an ise 68 Aksarayspor'un başında olan teknik direktör Cüneyt Biçer, oyuncuyu yeni takımında da görmek için kolları sıvadı. Aksaray yönetimi Cüneyt Biçer'in raporu doğrultusunda yıldız oyuncuya resmen talip olurken Karşıyaka yönetiminin ise Abdülkadir'e ayrılık izni vermeyeceği öğrenildi. Bu arada yönetim, transfer tahtasını açarak kadrosuna kattığı santrforlar Can Muhammet Vural, Fatih Taşdelen, orta saha Kerem Pala ile ön libero Fatih Ergen'e lisans çıkarmaya çalışıyor

DİĞER