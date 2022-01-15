Kaf-Kaf seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Pınar Karşıyaka, bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacağı mücadeleyi de kazanıp yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta hafta içinde İspanya'nın Kanarya Adaları'nda Lenovo Tenerife'ye 76-60 mağlup olmuş ve seriyi devam ettirmek için umutlarını salı günkü randevuya bırakmıştı. Günün ve haftanın diğer maçlarının programı ise şöyle: Bugün: 15.30 Büyükçekmece Basketbol- TOFAŞ (Gazanfer Bilge), 18.00 Darüşşafaka-Galatasaray Nef (Darrüşşafaka Ayhan Şahenk), 20.15 Frutti Extra Bursaspor- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ), Yarın: 13.00 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara), 15.30 Gaziantep Basketbol- Semt77 Yalova (Karataş Şahinbey), 18.00 Aliağa Petkim- Fenerbahçe Beko (ENKA), Saat 20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem).