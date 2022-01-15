KSK yasak savdı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Karşıyaka, yaz döneminde olduğu gibi transfer yasağını geçici olarak kaldırdı. Haftalardır kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, antrenör ve teknik direktörlerden alacaklarının bir miktarını ödeme karşılığında tek dönemliğine muvafakatname imzası toplayan yeşil-kırmızılılar, tüm imzaları almayı başardı. Genel sekreter Mehmet Yaya ve sportif direktör Atilla Güneş, son onaylar için İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. Kaf-Kaf, tahta açılınca ara transferde Çaykur Rizespor'dan kiraladığı santrfor Can Muhammet Vural, Çorum FK'dan kiralık aldığı ofansif orta saha Kerem Pala, Pazarspor'dan bonservisiyle gelen ön libero Fatih Ergen ve Yomraspor'dan alınan santrfor Fatih Taşdelen'in lisanslarını çıkardı.

11 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILMIŞTI

KSK, yeni futbolcularını yarınki Erok maçında sahaya sürecek. Kaf-Kaf kadrosundan 11 futbolcuyla yollarını ayırmıştı.