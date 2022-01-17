Pınar Karşıyaka yarışta yara aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazandıktan sonra Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda normal süresi 83-83 biten mücadelede uzatmada 104-99 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ilk 4 yarışında yara alırken, FIBA Şampiyonlar Ligi Play- In etabında Lenovo Tenerife'yle oynayacağı kritik rövanş öncesi 2 oyuncusunu da kaybetti. Kaf-Kaf, ligde son 5 maçta 3'üncü yenilgisini aldı. Karşıyaka'da Tenerife'yle yarın oynanacak maç öncesi pivot Tyus ilk periyotta, guard Taylor üçüncü periyotta sakatlanıp mücadeleye devam edemedi. Antrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından, "Uzun bir seyahatten geldik. Sakatlıklara birde Taylor ve Tyus eklendi. Aklımızın bir köşesi de salı günü (yarın) oynanacak olan maçta. Umuyorum sakatlarımız iyileşir ve turu perşembe gününe uzatırız" açıklamasını yaptı.