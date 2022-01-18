Karşıyaka için tren kaçıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle 5 yıl süren transfer yasağını hem sezon başında hem de devre arasında geçici olarak kaldıran Karşıyaka, istediği çıkışı bir türlü yapamadı, şampiyonluk yarışının ardından Play-Off yolunda da şansını çok azalttı. Sezonun ilk yarısındaki kötü gidişin ardından yaptığı 12 yeni transferin altısıyla yollarını ayıran Kaf-Kaf, dört takviyeyle başladığı ikinci yarıda henüz ilk haftadan hayal kırıklığı yaşadı.

DÜŞME HATTINA YAKIN

Ligde 4 yıldır hiç diş geçiremediği Esenler Erokspor önünde Bornova Stadı'ndaki taraftarının desteğiyle Abdülkadir'in attığı golle öne geçen Karşıyaka, 83 ve 90+3. dakikada yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı. Yeni transferlerine rağmen büyük umutlarla taşındığı Bornova Stadı'nda oynadığı ikinci maçta da galibiyetle tanışamayan Kaf-Kaf, 21 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde kaldı.

KREDİSİNİ İYİCE TÜKETTİ

Grupta 12. sıraya gerileyen İzmir ekibi Karşıyaka'nın lider Fethiyespor'la arasında şimdiden 25 puan, Play-Off hattıyla ise 9 puan ve 7 basamak fark var. Bu hafta 30 puanla Play-Off hattında 5. sıradaki İçel İdmanyurdu'yla deplasmanda rakip olacak Karşıyaka, sahadan yine mağlubiyetle ayrılırsa Play-Off yarışında da erken havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek.

5 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMIYOR

Karşıyaka ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak Esenler Erokspor'a 2-1 yenilen İzmir ekibi, bu süreçte Edirnespor'u 4-2 yendi. Deplasmanda lider Fethiyespor'a 1-0 yenildi. Derince Bld ile dışarıda oynayan Kaf-Kaf rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından evinde Kırıkkale Büyük Anadolu'yu konuk eden İzmir temsilcisi rakibiyle 1-1 berabere kalarak yarışta çok büyük yara aldı.

İLK MAÇINDA KIRMIZI GÖRDÜ

Karşıyaka, Esenler Erokspor karşısında yeni transferlerden de beklenen katkıyı alamadı. Yeni transferlerden Fatih Ergen, Erokspor'un ilk golünden sonra kırmızı kart görüp cezalı duruma düşerken, santrforlar Can 71 dakika, Fatih Taşdelen son 19 dakika görev yaptı. Çorum FK'dan alınan Kerem Pala ise karşılaşmaya yedek başladı. Yönetimin takıma bir-iki takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

ABDÜLKADİR 7 GOLE ULAŞTI

KARŞIYAKA'NIN sezon başında Kırşehir Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Abdülkadir Akyıldız, şu ana kadar oynadığı 17 maçta 7 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü, Mardin 1969, Kardemir Karabükspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Karaköprü Belediye, Modafen, Edirnespor ve son olarak Esenler Erokspor ağlarını havalandırdı

PAZAR GÜNKÜ RAKİP İÇEL İDMANYURDU

PAZAR günü deplasmanda İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Karşıyaka, rakibiyle 4. kez karşılaşacak. KSK, geçen sezon ilk yarıda İzmir'de ağırladığı rakibini 3-1 yenerken, deplasmanda ise 2-0 yenildi. Bu sezonun ilk yarısında yine İzmir'e oynanan maçta KSK, İçel İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Ahmet Taşyürek, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak bu kez galip gelmek istediklerini söyledi. Karşıyaka kritik deplasmanda alacağı sonuca göre bir kez daha hedefini belirleyecek.