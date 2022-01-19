Harikasın KAF-KAF

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi 88-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride durumu 1-1'e getirdi. Son 16 turuna kalacak ekip, 20 Ocak Perşembe günü Tenerife Adası'nda oynanacak maçın ardından belli olacak. Karşılaşmanın başında M'Baye ve Colson'la etkili olan Pınar Karşıyaka, Tyus ve Blackmon'un basketleriyle 7. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 15-8. Pınar Karşıyaka periyodu 21-17 önde bitirdi.

BLACKMOON İLE TYUS MAÇI GETİRDİ

İkinci periyodun başında Salin ve Shermadini etkili olan Lenovo Tenerife, 14. dakika içinde Fitipaldo'nun 3 sayılık basketiyle 28-26 üstünlük kurdu. Kalan bölümde aradaki farkı 9 sayıya kadar (40-31) çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 44-39 üstün gitti. Üçüncü periyotta aradaki farkı 12 sayıya (55-43) yükselten rakibi karşısında Taylor ve Colson'la etkili olan Pınar Karşıyaka, bitime 1 dakika kala farkı 3 sayıya kadar indirdi: 60-63. Son hücumda M'Baye ile 3 sayılık basket bulan Pınar Karşıyaka karşısında Lenovo Tenerife periyodu 65-63 önde bitirdi. Son periyodun başında Tyus ve Blackmon'ın basketleriyle 67-65 öne geçen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 73-72 üstün girdi. Blackmon ve Tyus'ın sayılarıyla aradaki farkı 7 sayıya (80-73) kadar çıkartan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 88-80 galip ayrıldı.

TRİBÜNLERDEN KSK'YE MÜTHİS DESTEK

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ikinci maçında ispanya ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşan Pınar Karşıyaka müthiş bir tribün desteği aldı. Yönetimin yaptığı destek çağrısını boş çevirmeyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu. Karşılaşma öncesi oyunculara moral veren basketbol severler müsabaka boyunca takımlarını destekledi. Mücadele sonunda KSKli basketbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı.

KARSIYAKA'DA UFUK SARICA İHRAÇ EDİLDİ

PINAR Karşıyaka, sahasında Tenerife'yi yenip seriyi üçüncü maça taşırken, buruk bir sevinç yaşadı. Müsabakanın ikinci devresinde bir pozisyon sonrası çılgına dönen Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yoğun itirazları sonrası ikinci teknik faulünü alarak mücadeleden ihraç edildi. Sarıca ile ilgili kararı FIBA'nın vermesi bekleniyor. Öte yandan Sarıca maçın ardından takımına teşekkür ederken, turu geçeceklerini söyledi.