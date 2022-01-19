Karşıyaka’nın canı sıkıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını açıp yeni takviyeleriyle çıktığı ikinci yarının ilk maçında Esenler Erokspor karşısında öne geçmesine rağmen 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak Play-Off hattının 9 puan gerisine düşen Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in gözüne uyku girmedi. "Kariyerimde 3 tane Play- Off finali kaybettim ama bu kadar üzülmedim" diyen tecrübeli teknik adam, "Maçlar 80 dakika olsa herhalde çok farklı konumda olurduk" diye konuştu.

HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ KALMADI

Taşyürek şöyle devam etti: "Yenilgiye hiç bu kadar üzülmemiştim. En tecrübeli oyuncularımız basit hatayla adam kaçırıyor. Her şeyi doğru yaparken 3 puan elimizden uçup gitti. Hırs var, rakibe baskı var ama kırılma anlarında basit hatalardan puan kayıpları yaşıyoruz. Artık hata yapma lüksümüz yok. Kırılma maçlarını geçsek gerisi çorap söküğü gibi gelecek."