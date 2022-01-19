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Karşıyaka’nın canı sıkıldı

Erokspor’a son dakika golüyle yenilen KSK’de Ahmet Taşyürek kahroldu

19.1.2022

Karşıyaka’nın canı sıkıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını açıp yeni takviyeleriyle çıktığı ikinci yarının ilk maçında Esenler Erokspor karşısında öne geçmesine rağmen 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak Play-Off hattının 9 puan gerisine düşen Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in gözüne uyku girmedi. "Kariyerimde 3 tane Play- Off finali kaybettim ama bu kadar üzülmedim" diyen tecrübeli teknik adam, "Maçlar 80 dakika olsa herhalde çok farklı konumda olurduk" diye konuştu.

HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ KALMADI
Taşyürek şöyle devam etti: "Yenilgiye hiç bu kadar üzülmemiştim. En tecrübeli oyuncularımız basit hatayla adam kaçırıyor. Her şeyi doğru yaparken 3 puan elimizden uçup gitti. Hırs var, rakibe baskı var ama kırılma anlarında basit hatalardan puan kayıpları yaşıyoruz. Artık hata yapma lüksümüz yok. Kırılma maçlarını geçsek gerisi çorap söküğü gibi gelecek."