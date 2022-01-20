Mirkovic KSK’de

TFF 3. Lig 3. Grup'ta taraftarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürüp ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya çalışan Karşıyaka, Karacabey Belediyespor'dan Denis Meriç Mirkovic'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin ve Kocaelispor'un eski futbolcularından Misko Mirkovic'in oğlu olup Türk statüsünde forma giyen 22 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar kiralandı. Sırp asıllı stoper bu sezon 15 maçta görev yaptı. Mirkovic, ara transferde 5 takviye yapan Kaf- Kaf'ın Çaykur Rizesporlu golcü Can ve Çorum FK'dan orta saha Kerem'den sonra kiralık gelen 3. futbolcusu oldu. Genç futbolcu bu hafta kadroda olacak.

TAKVİYELER SÜRECEK

Bu arada yeşil-kırmızılı yönetimin takviye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ligin ikinci yarısına Esenler Erokspor yenilgisiyle başlayan Karşıyaka'nın bu kez deplasmanda güçlü rakibi İçel İdmanyurdu'nu gözüne kestirdiği belirtildi.

FATİH ERGEN İLE CENK YOK

İçel İdmanyurdu deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı yeni transferlerden Fatih Ergen ve Esenler Erokspor önünde dördüncü sarı kartını gören Cenk forma giyemeyecek. Teknik direktör Ahmet Taşyürek'in Esenler Erokspor maçında yedek kulübesine çektiği Furkan Deniz ile İlyas Kahraman'a "hazır ol" emri verdiği öğrenildi. Ahmet Taşyürek, İçel İdmanyurdu'nu yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Taşyürek, "Ligin ikinci yarısına yenilgiyle başladık. Şimdi kazanma zamanı" diye konuştu.