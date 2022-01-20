Turla dön KSK

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ikinci maçta İspanya'daki ilk sınavda 76-69 yenildiği Lenovo Tenerife'yi muhteşem taraftar desteğiyle 88-80 yenerek seriyi üçüncü ve son maça taşıyan Pınar Karşıyaka, rakibine bugün konuk olacak. Atlas Okyanusu'nda yer alan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Galibiyet sayılarının eşit olduğu seride maçı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayan ekip Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

TAYLOR VE TYUS SEFERBERLİĞİ

Temsilcimiz mağlup olursa ise geçen sezon final oynadığı organizasyona bu sezon erken veda edecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Taylor ve Tyus maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Antrenör Ufuk Sarıca, "Taraftarımızın desteği bizi ateşledi. Bu şekilde oynamayı özlemişiz. Onlarla beraber böyle bir galibiyet alıp seriyi eşitlemek bizi mutlu etti. Önceliğimiz sakat oyuncularımızı maça yetiştirmek, sonra da bu turu geçmek" açıklamasını yaptı.