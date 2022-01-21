Kaf-Kaf Fatih’e sarıldı

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta Play- Off hattının 9 puan gerisine düşüp pazar günü İçel İdmanyurdu deplasmanında yarıştaki son kozlarından birini oynayacak Karşıyaka, eksiklerin yokluğunda Muhammet Fatih Öztekin'e sarıldı. Kaf-Kaf, cezalı durumdaki yeni transferi ön libero Fatih Ergen ve stoper Cenk'in yokluğunda bir süredir kulüp arayan Öztekin'i geri çağırdı.

Ara transferde yapılan takviyeler sonrası takımdan ayrılma arifesine gelip, geçen hafta antrenmanlara çıkmayan ve Esenler Erokspor maçının kadrosunda da olmayan 26 yaşındaki futbolcu takımla idmanlara başladı. Devre arasında kadrosu çok eksilen Kaf-Kaf'ta iki kilit oyuncunun olmaması hem stoper hem de ön libero olarak forma giyebilen altyapı patentli Fatih'e yeniden şans doğurdu. Fatih bu hafta Mersin deplasmanında ilk 11'deki yerine dönecek.

DENİS KADRODA OLACAK

Karşıyaka'nın Karacabey Belediyespor'dan kiralalık olarak renklerine bağladığı son transferi stoper Denis de kadroda olacak. Kaf-Kaf'ta Fatih gibi altyapı patentli ön libero Harun Atalay da takımdan ayrılmıştı. Harun da henüz kendisine takım bulamadı