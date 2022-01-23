KSK kritik virajda

Ligde son 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralarla olan bağını koparmak isteyen Karşıyaka dışarıda saat 13.00’te İçel İY ile oynayacak

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4 maçtır galip gelemeyince Play-Off hedefinin çok uzağında kalıp düşme hattına yaklaşan Karşıyaka, bugün İçel İdmanyurdu deplasmanında üst sıralar için son kozlarından birini oynayacak. Mersin Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Maçı hakem Cihan Ataş yönetecek. Burak'ın sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Fatih Ergen ve dört sarı kart cezalısı durumuna düşen Cenk forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde şimdiye kadar 5 transfer yapan Karşıyaka'da takıma son katılan isim olan stoper Denis Meriç, kadroda olacak. Karşıyaka, grupta topladığı 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde, Play-Off barajının 9 puan gerisinde 12. sırada yer alıyor. İçel ise 30 puanla Play-Off hattında bulunuyor.