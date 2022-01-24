Karşıyaka kayıp

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir türlü bekleneni veremeyen Karşıyaka, Esenler Erokspor'un ardından bu kez deplasmanda İçel İdmanyurdu'na 2-1 yenildi. Transferin önünü ikinci kez açan KSK, yine istediğini elde edemedi. 10. dakikada Aslan'ın ortasında Murat Can'ın şutunda kaleci Yusuf topu kornere attı. 24'te Erhan'ın kullandığı köşe atışında Furkan Güneş topu ağlara gönderdi: 1-0. 34'te Mustafa Aşan'ın ara pasında Abdülkadir'in şutu üstten az farkla auta gitti. 41'de ani gelişen Karşıyaka atağında Furkan Deniz attığı golle eşitliği sağladı: 1-1.

MAÇIN SKORUNU GÖKCAN BELİRLEDİ

49'da Ömer Önder'in kullandığı köşe atışında Murat Can'ın şutunda kaleci Yusuf gol izni vermedi, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 54'te Hakan'ın ortasında Aslan gelişine vurdu, top direğin dibinden az farkla dışarıya gitti. 63'te Berkay'ın ortasında Gökcan kaleci Yusuf'u avladı: 2-1. 76'da Can'ın pasında Burak'tan önce araya giren Özgür'ün sert şutunda İçel kalecisi Sertaç gol izni vermedi. 82'de Fatih Taşdelen'in ceza sahası dışından çetiği sert şutta kaleci Sertaç topa iki hamlede sahip oldu. Karşıyaka, karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

KAF-KAF DEPLASMANDA YOKLARI OYNUYOR

LİGDE şu ana kadar bekleneni veremeyen İzmir ekibi Karşıyaka, deplasmanda İçel İdmanyurdu'na da yenilerek dış sahadaki kötü performansını sürdürdü. İzmir temsilcisi gurbette oynadığı 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. KSK, Esenler Erokspor ve Fethiyespor'un ardından zirve mücadelesi veren İçel İdmanyurdu'na da deplasmanda mağlup oldu. 11 puan toplayan Karşıyaka, yokları oynadı.

TAŞYÜREK'TEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, İçel İdmanyurdu maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Cenk Özbey, kırmızı kart cezalısı Fatih Ergen yoktu. Ahmet Taşyürek, dünkü karşılaşmada Namık Barış Çelik'i yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam, Karacabey Belediyespor'dan alınan yeni transfer Denis Meriç ile Fatih Öztekin ve Furkan Deniz'e 11'de görev verdi. İzmir ekibinde Fatih Taşdelen, Caner Cengiz, Kerem Pala ve İlyas Kahraman da yedekler arasındaydı.