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KSK nefes aldı

Lig ve Avrupa'da üst üste mağlubiyetler alan Pınar Karşıyaka Efes’i yendi

24.1.2022

KSK nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında lig ve Avrupa'da üst üste yenilgiler alan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i sahasında 78-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Burak Can Yıldızlı ve Tyus'un basketleriyle 13-10 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Colson'la etkili olduğu bölümde 7 sayılık farka ulaştığı (23-16) periyodu 25-21 önde bitirdi. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (31- 21) yükselten Pınar Karşıyaka önünde Anadolu Efes 16. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 33-30. Devre Efes'in 7-0'lık serisiyle 37-37 eşitlikle tamamlandı.

SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 26. dakikada Moerman'ın basketiyle 6 sayılık (50-44) farka ulaşan Anadolu Efes, periyodu 56-54 üstün bitirdi. Son periyodun başında Egemen'le 58-54 öne geçen rakibi karşısında Colson, Berkan ve Can'la 10-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 34. dakikada 64-58 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, Simon ve Moerman'ın 3 sayılık basketlerine rağmen son 4 dakikaya 72-66 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

KARŞIYAKA'DA KORONA ŞOKU
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da 1'i oyuncu 4 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Kulüp açıklamasında, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Tenerife deplasmanı dönüşü oluşan semptomlar nedeniyle takıma Kovid-19 testleri yapıldığı aktarılırken, 1 oyuncunun yanı sıra, teknik ekipten 1, idari kadrodan da 2 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.