KSK nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında lig ve Avrupa'da üst üste yenilgiler alan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i sahasında 78-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Burak Can Yıldızlı ve Tyus'un basketleriyle 13-10 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Colson'la etkili olduğu bölümde 7 sayılık farka ulaştığı (23-16) periyodu 25-21 önde bitirdi. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (31- 21) yükselten Pınar Karşıyaka önünde Anadolu Efes 16. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 33-30. Devre Efes'in 7-0'lık serisiyle 37-37 eşitlikle tamamlandı.



SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 26. dakikada Moerman'ın basketiyle 6 sayılık (50-44) farka ulaşan Anadolu Efes, periyodu 56-54 üstün bitirdi. Son periyodun başında Egemen'le 58-54 öne geçen rakibi karşısında Colson, Berkan ve Can'la 10-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 34. dakikada 64-58 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, Simon ve Moerman'ın 3 sayılık basketlerine rağmen son 4 dakikaya 72-66 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.



KARŞIYAKA'DA KORONA ŞOKU

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da 1'i oyuncu 4 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Kulüp açıklamasında, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Tenerife deplasmanı dönüşü oluşan semptomlar nedeniyle takıma Kovid-19 testleri yapıldığı aktarılırken, 1 oyuncunun yanı sıra, teknik ekipten 1, idari kadrodan da 2 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.