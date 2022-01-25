Kaf-Kaf kabus görüyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezon başında mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Karşıyaka, ilk yarıdaki kötü gidişin ardından ikinci yarıda da 2'de sıfır çekti, zirve hedeflerken kendisini düşme kalma yarışında buldu. İzmir ekibi Esenler Erokspor'dan sonra bu kez deplasmanda İçel İdmanyurdu'na yenilerek kendini ateşe attı. 3. Lig'de 2019 ve 2020 yıllarında üst üste 2 kez Play- Off oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen, geçen sezon ilk yarıda grubunda liderliğe kadar yükselip ardından düşüşe geçen Karşıyaka'da bu sezon 5 senedir devam eden transfer yasağının açılması da derman olmadı.

TAKVİYELER İŞE YARAMADI

SEZON başında 12, ara transfer döneminde de yasağı ikinci kez kaldırıp 5 olmak üzere toplam 17 takviye yapan KSK, 19 maçta 21 puan toplayabildi.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

LİGİN ikinci yarısındaki ilk iki maçını kaybeden Karşıyaka'da taraftarlar isyan bayrağı açtı. KSK, ilk 5'in 12 puan gerisine düşüp şampiyonluk hayalinden sonra Play-Off hedefine de şimdiden büyük oranda veda ederken, kendisini amatör kümeye düşme kalma yarışında buldu. Alt sıralardan bir an önce kurtulmaya çalışacak Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada başkan Turgay Büyükkarcı'ya tepki gösterip istifaya davet etti.