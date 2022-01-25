Karşıyaka’da Taşyürek dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılık getirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. İzmir temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Taşyürek ve ekibine, takımımız için bugüne kadar göstermiş oldukları çaba ve emek için teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinde başarı diliyoruz."

Öte yandan Karşıyaka'da yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Futbol Şube Başkanlığı görevine yönetim kurulu üyesi İrfan Ilgazlı, Futbol A Takım Sorumluluğu görevine ise yönetim kurulu üyesi İbrahim Palaoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

DİĞER