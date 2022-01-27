KAF-KAF değirmeni

TFF 3. Lig 3. Grup'ta toplam 17 yeni transfer yaptığı sezonda şampiyonluk hedeflerken amatör kümeye düşme hattı sınırına gelen Karşıyaka, son 1 yıl içinde 5 teknik direktör değiştirdi.

Önceki gün jet operasyona giderek teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırıp Erman Güraçar'ı göreve getiren, futbol şube başkanlığına da İrfan Ilgazlı'yı getirip, A takım sorumlusu olarak mevcut şube başkanı İbrahim Palaoğlu'nu görevlendiren Kaf-Kaf, futbolda başarı hedefiyle teknik adam değirmeni gibi çalıştı.

TEKNİK ADAM DAYANMIYOR

Karşıyaka'da 2019-2020 sezonunda göreve gelen mevcut futbol şube yönetimi, o yıl ligin ilk 3 haftası sonunda takıma önceki sezon Play-Off oynatan Mesut Toros'un yerine Soner Tolungüç'ü kulübe döndürdü. Tolungüç, 28 Ocak 2021'de istifa ederken, ardından bir türlü çıkış yakalamayan KSK, geçen sezon teknik direktör İbrahim Cezayir'e emanet edildi. Bu sezona Cüneyt Biçer'i teknik direktörlüğe getirerek başlayan Kaf-Kaf, 6 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlikle 6 puan alınca tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı. Golsüz biten Gümüşhanespor deplasmanına sportif direktör Atilla Güneş yönetiminde çıkılırken, ardından göreve gelen Ahmet Taşyürek döneminde 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 14 puan toplandı, Taşyürek ile de vedalaşıldı. Erman Güraçar ise bu süreçte KSK'nin 6. teknik adamı oldu.

4 YILDA 11 TEKNİK ADAM

OCAK 2018'den beri 4 yıldır kulübü yöneten başkan Turgay Büyükkarcı döneminde takımı 10 teknik adam çalıştırdı. Halim Okta, Cihat Arslan, Erol Özgür, Ufuk İskender, Aytekin Sümbül, Mesut Toros, Soner Tolungüç, İbrahim Cezayir, Cüneyt Biçer ve Ahmet Taşyürek'ten sonra görev yapan Erman Güraçar 11. teknik direktör oldu. Güraçar, Bucaspor ve Manisaspor'da sportif direktörlük, Somaspor, Ayvalıkgücü, Halide Edip Adıvarspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu FK'da teknik direktörlük yaptı.