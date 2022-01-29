Kaf-Kaf’a virüs şoku

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, korona virüs şokuyla sarsıldı. İzmir ekibinin bugün saat 18.00'de deplasmanda Frutti Extra Bursaspor ile oynanması gereken kritik maç ileri bir tarihe ertelendi. Ligde oynadığı son 18 maçta 12 galibiyetle ilk 4 yarışı veren Karşıyaka'da Semih Erden, Roll ve Blackmon'un ağır sakatlıklarından sonra kadrodaki korona virüs vakaları daha da arttı. Antrenör Sinan Aksoylar ve uzun forvet Amath M'Baye'nin halen izalasyon altında olduğu yeşil-kırmızılılarda görülen semptomlar üzerine yapılan PCR testlerinde 3 oyuncunun ardından 3 oyuncunun daha sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine yönetim yaptığı açıklamada takımda altıdan fazla Kovid 19 pozitif durumda sporcu bulunması sebebiyle Bursaspor maçının Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.