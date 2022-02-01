KAF-KAF’a Güraçar güvencesi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Mardin 1969 Spor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen ve düşme hattıyla arasında 2 puan fark bulunan Karşıyaka'da ilk maçına çıkan teknik direktör Erman Güraçar, yeşil-kırmızılı takımın üst sıralara tırmanacağını vurguladı. Genç teknik adan Güraçar, "Ligin alt tarafıyla çok çabuk bağlantımızı keseceğiz. Kimse kaygılanmasın. Bu takımın kalitesi belli. Önümüzdeki 4-5 haftalık süre içerisinde seri şekilde üst sıralara tırmanacağız" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ PLAY-OFF

Mardin ekibi karşısında ilk yarım saatte maçı bitirebilecekken 1 puana razı olduklarını ifade eden Erman Güraçar şöyle devam etti: "Maçın görüntülerini izledik. Çok net 7 tane pozisyonumuz var. Takım 70 dakika harika top oynadı. Sadece topu içeri atamadık. Son 20 dakikada düşüş yaşadık ama bu oyun sürdükçe sorun yaşamayız. Puan sıralamasındaki durumumuz kimseyiz telaşlandırmasın. Çok zor gibi görünse de hedefimiz Play-Off'u yakalamak. Puan farkı gözüküyor ama 3 puanlı sistemde bu zor değil."