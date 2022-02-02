Karsıyaka’da 3 isim ceza sınırında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 6 maçında 3 puanı bir arada göremeyen ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Karşıyaka'da deplasmanda oynanacak Ofspor karşılaşması öncesi 3 futbolcu 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden kaptan Mustafa Aşan ve stoper Metin Peker'in yanı sıra genç sağ bek İlyas Kahraman, Ofspor önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

KARTLARINI TEMİZLEYECEKLER

Mustafa Aşan, Metin ve İlyas'ın Of deplasmanında sarı kart görüp, bir sonraki hafta iç sahada son sıradaki Karabükspor'la oynanacak müsabakada cezalarını çekerek sarı kartlarını temizlemeleri bekleniyor. Teknik direktör Erman Güraçar, Ofspor'u yenerek ligde yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Güraçar, "Kalan maçlarımızı kazanarak bir an önce ateş hattıyla ilişkimizi kesmek istiyoruz. Karşıyaka, Karadeniz deplasmanından galibiyetle dönecektir" diye konuştu.