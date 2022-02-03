KAF-KAF orta saha arayışında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Play-Off yarışı veren Ofspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın alternatif oyuncu arayışında olduğu öğrenildi. Şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde şu an küme düşme hattıyla arasında 2 puan fark bulunan Karşıyaka, ara transfer döneminde ön libero Fatih Ergen, santrfor Fatih Taşdelen, Can Vural, forvet arkası Kerem Pala ve stoper Denis Meriç'le sözleşme imzaladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve yeni teknik direktör Erman Güraçar'ın elini güçlendirmek isteyen yönetimin merkez orta saha oyuncusu araştırdığı kaydedildi.

KSK'NİN İÇİ DE DIŞI DA AYNI

DÜŞME potasından uzaklaşamayan Karşıyaka, iç ve dış sahada oynadığı karşılaşmalarda aynı performansı sergiledi. KSK, evinde ve deplasmanda çıktığı 10'ar karşılaşmada 2'şer galibiyet aldı, rakipleriyle 5'er kez yenişemedi. KSK 3'er kez de yenildi.