KSK, 70 gündür kazanamıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan 22 puanlı Karşıyaka, bu hafta en zorlu sınavlarından birini verecek. Ligde cumartesi günü Play-Off barajında yer alan 35 puanlı Ofspor'a konuk olacak yeşil-kırmızılılar, son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan rakibinin namağlup serisini sonlandırmaya çalışacak. Karşıyaka, son 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzon temsilcisine yenilmesi durumunda 7 haftadır galip gelemediği gibi küme düşme stresi yaşamaya başlayacak. Son galibiyetini geçtiğimiz sene 28 Kasım'da Edirnespor karşısında 4-2'lik skorla alan Karşıyaka, Ofspor maçını kazanırsa 70 gün sonra taraftarının yüzünü güldürecek.

DİĞER