Kırılma noktası

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka bugün deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak. Of İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından 1 puanla ayrılan teknik direktör Erman Güraçar, zorlu deplasmanda ilk 3 puanını almaya çalışacak. Düşme hattına yaklaşan Kaf- Kaf deplasmanda rakibini yenemezse sıkıntı yaşamaya başlayacak.

GÜRAÇAR: KAZANACAĞIZ

Karşıyaka'da sezonu kapatan Burak dışında eksik yok. Ligde 20 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi alan Karşıyaka 22 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde 13. sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Ofspor ise 35 puanla 6. basamakta. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan maç 0-0 sona ermişti. Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, alt sıralardan kurtulmak için Ofspor engelini kayıpsız bir şekilde geçmek zorunda olduklarını söyledi. Güraçar, "Kazanmaktan başka bir çaremiz yok" diye konuştu.

ORTA SAHAYA İKİ ADAY VAR

ORTA sahaya takviye çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'da yönetim, teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda iki oyuncuyu gündemine aldı. İzmir ekibi, Ergene Velimeşespor'da forma giyen 25 yaşındaki Emre Can Atila ile Sarıyer'de oynayan 22 yaşında Furkan Sağman'ı listesine aldı. Yönetimin oyuncularla görüştüğü ifade edildi. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Emre Can Atila, Konyaspor, Kırklarelispor, Bodrumspor, Ankaraspor ve Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'de oynadı. Furkan Sağman ise Alman ekibi Bochum'da futbola başlayan gurbetçi futbolcu daha sonra Sivas Belediyespor ve Sarıyer'de forma giydi.