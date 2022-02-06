KSK 1-1 eriyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen ve düşme hattı korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, konuk olduğu Ofspor'la da 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de karşılıklı ataklarla gol aradı. 25. dakikada yeşil-kırmızılılar gole yaklaştı. Ertuğrul'un sağdan ortasında Can Vural iyi yükseldi ancak top arkaya düştü. Arka direkte topu kontrol eden Abdülkadir'in vuruşunda kaleci son anda topu kornere çelmeyi başardı. 35'te ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Bu dakikada sağdan yapılan ortada Adnan Gülen'in şık vuruşunu Yusuf iyi çıkardı ve top kornere gitti.

KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda karşılıklı goller vardı. Özellikle son 10 dakika heyecan fırtınası şeklinde geçti. 84. dakikada Kaf-Kaf'tan Metin sahne alarak güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 89'da Kaf-Kaf savunmasının ceza alanı içinde yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Temel, kaleci Yusuf'u geçmeyi bildi: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı ve İzmir temsilcisi Karşıyaka galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkardı.

KARŞIYAKA'DA KADRO BOZULMADI

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, dün Ofspor karşısında kadroyu bozmadı. Güraçar, geçen hafta Mardin 1969 Spor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'i koruyarak maça aynı isimlerle çıktı. Takıma ara transfer döneminde katılan Can Vural ve Fatih Ergen'den vazgeçmeyen genç teknik direktör, Kerem Pala, Fatih Taşdelen ve Denis Mirkovic'i yedek bekletti.

ABDÜLKADİR YİNE SESSİZ

KARŞIYAKA'NIN en golcü ismi konumunda bulunan Abdülkadir, dün oynanan karşılaşmada da sessiz kaldı. Yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 20 lig maçında attığı 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan yıldız futbolcu, son 3 maçta skora katkı yapamadı. Daha önce Mardin (D), Karabükspor (D), Tepecikspor (D), Karaköprü Bld, Modafen, Edirne ve Erokspor ağlarını havalandıran Abdülkadir, İçel, Mardin ve Of (D) maçlarını boş geçti.

ERMAN GÜRAÇAR DA ÇARE OLAMADI

Karşıyaka'ya, kötü gidişin ardından yolların ayrıldığı Ahmet Taşyürek'in ardından göreve gelen Erman Güraçar da derman olamadı. Yeşil-kırmızılılar Güraçar yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmada da kazanamadı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta da Mardin 1969 ile kendi sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Kaf-Kaf son galibiyetini 28 Kasım 2021'de oynanan ve 4-2 sonuçlanan Edirnespor maçında almıştı.