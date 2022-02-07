KSK galibiyeti unuttu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta galibiyete çok yaklaştığı Ofspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Karşıyaka'nın 3 puan özlemi 7 haftaya yükseldi. Zorlu karşılaşmada 83. dakikada Metin'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 89. dakikada penaltıdan yediği golle 1 puana razı olan yeşil-kırmızılılar, ligde en fazla beraberlik elde eden takım olarak dikkat çekiyor. İzmir ekibi 7 haftalık süreçte, Fethiyespor, Esenler Erok ve İçel İdmenyurdu'na yenildi. Derince, Kırıkkale, Mardin 1969 ve son olarak Ofspor ile berabere kaldı. KSK, oynadığı 21 maçta 11 kez rakipleriyle yenişemedi ve böylelikle 22 puan kaybetti.

ERMAN GÜRAÇAR SİFTAH YAPAMADI

TEKNİK direktör Erman Güraçar, iç sahadaki Mardin maçının ardından görevde olduğu ikinci randevudan da beraberlikle ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Erman Güraçar ile de istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı.