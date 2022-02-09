Karşıyaka küme düşmez

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda alt sıralardan kurtulamayan ve oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyerek düşme hattının 2 puan üzerinde olan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, hedeflerinin Play-Off olduğunu söyledi. Başkan Büyükkarcı, "Bu takımın küme düşmesi söz konusu değil. Mümkün değil küme düşmez. Oynadığımız futbol ortada, takım oturdu. Buradan sonrası iyi gidecek en ufak kuşkum yok. Küme düşmek bizim aklımızdan bile geçmiyor. Şanssızlığımız var. Bu iş üzerinden yönetime yürüyenler mahcup olacaklar. Saygı sınırları içinde eleştirsinler ama kimse şerefimizle oynama hakkına sahip değil" dedi.

ÜZERİMİZDE ŞANSSIZLIK VAR

BU işin karnesinin sezon sonunda belli olacağını ifade eden başkan Büyükkarcı şöyle devam etti: "Sezon başında 120'ye yakın dosya kapatarak transfer yasağını kaldırdık. Son 5 karşılaşmada enteresan puanlar kaybettik. Şanssızlık var üzerimizde. Bunu da atlatacağız."

DAHA İYİSİ VARSA GELSİN

TURGAY Büyükkarcı, futboldaki kötü sonuçlar nedeniyle taraftarların tepkisine hak verdiğini söyledi. Büyükkarcı, "En az onlar kadar bizim de canımız yanıyor. İşimiz gücümüzden, fedakarlık yapıyoruz. Bu koltuklara yapışmadık. Seçimi kazandık geldik. Daha iyi yönetim olacaksa bırakır gideriz. Şirketim kadar önem veriyorum" dedi.

FUTBOL TAKIMI ÜVEY EVLAT DEGİL

BASKETBOLA daha çok değer vermekle eleştirilen başkan Turgay Büyükkarcı bunun yanlış olduğunu vurguladı. Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık 30 milyon TL'nin üzerinde futbol borcu kapattık. Kim söyleyebilir futbola daha az değer verdiğimi. Futbol sahasını baştan aşağı tekrar yaptık. A takım kamp tesisi projelerini çizdik. 25 seneyi kurtaracak son derece modern bir tesis olacak" dedi.

FUTBOLDA 20 YILDIR BAŞARILI DEĞİLİZ

BAŞKAN Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka'nın son 20 yılında futbolda başarılı olmadığını açıkladı. "Futbol aklını tekrar oluşturmamız lazım. Mali disiplin sağlayıp, tesisleri yenilememiz, futbolculara zamanında paraları ödememiz, Karşıyaka imajını yükseltmemiz, sporsor bulmamız lazım. Önce omurgayı kuracağız. Altyapı olmazsa olmazımız. Tesisler ve stadı yapacağız. Süper Lig'e girmek için bütün finansmanlar sağlanmalı. Bir tane kalıcı sponsor bulmadan Süper Lig'e giremezsiniz. Ancak bu kulüp 4-5 yıl içinde Süper Lig'i rahatlıkla görür" diye konuştu.