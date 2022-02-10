Karşıyaka’dan son dakika atağı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta düşme hattından uzaklaşma hesapları yapan ve oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu 3 genç oyuncu ile takviye etti. Yeşil-kırmızılılar, 3. Lig ekibi Başkent Gözgözler Akademi FK'dan 19 yaşındaki kaleci Evra Saner Gülal'ı bonservisiyle kadrosuna katarken, Altınordu'dan 19 yaşındaki sağ bek Tuncay Turgay Çağman'ı sezon sonuna kadar, 21 yaşındaki stoper Aykut Çolakoğlu'nu ise 2 yıllığına kiraladı.

8 TAKVİYE YAPTI

Galatasaray altyapısından yetişen kaleci Evra Saner Gülal, bu sezon Başkent ekibinde forma şansı bulamazken, sezonun ilk yarısını kiralık olarak 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'da geçiren Tuncay 13 maçta, Aykut ise 16 karşılaşmada görev yaptı. İzmir temsilcisi, ara transfer döneminde kadrosuna Fatih Ergen, Fatih Taşdelen, Can Vural, Kerem Pala ve Denis Meriç ile birlikte 8 takviye yapmış oldu.

FATİH AMED'DE İLYAS KESTEL'DE

KARŞIYAKA yönetimi, ara transferin son gününde iki oyuncusunu başka takımlara gönderdi. İzmir ekibinde bu sezon 14 maçta forma giyen Fatih Öztekin, Amed Sportif'e bonservisiyle giderken, İlyas Kahraman ise Alanya Kestel'e kiralık gönderildi. İlyas, KSK'de 17 karşılaşmada görev yapmıştı.