Haydi Kaf-Kaf zaferle dön

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Gaziantep Basketbol'u yenen Pınar Karşıyaka, bugün deplasmanda Semt77 Yalovaspor'la karşı karşıya gelecek. Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'ndan oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Konuk Karşıyaka'da Semih, Blackmon ve Roll sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başantrenör Ufuk Sarıca, Yalova deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alıp evlerine döneceklerini belirterek takımına güvendiğini kaydetti. Yeşil-kırmızılılar önündeki 4 maçlık süreçte 3 karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı ise şöyle: Bugün:13.00 Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) , 15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik) , 20.15 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef (TOFAŞ), Yarın: 13.00 Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol (ENKA), 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Icrypex (Pamukkale Üniversitesi), 18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem), 20.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey).