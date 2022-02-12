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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’ya Karabük uyarısı

Karşıyaka’ya Karabük uyarısı

12.2.2022

Karşıyaka’ya Karabük uyarısı

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta yarın evinde 1 puanı bulunan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, rehavet uyarısı yaptı. Karabükspor gibi takımların her sene bir rakibinin canını yaktığını dile getiren teknik patron Güraçar, "İlk yarıda lider Esenler Erokspor, Karabükspor'u zorla 2-1 yenebilmiş. Rakibimiz, İçel İdmanyurdu maçını 1-0 kaybetmiş. Çok dikkatli olunması gereken bir maç. Rakibimizin gol yemedikçe direnci artıyor. Disiplini elden bırakmamak gerekiyor" şeklinde konuştu. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek. Metin'in yokluğunda Denis'in savunmada görev alması bekleniyor. Öte yandan kadro dışı kalan Sefer'in affedildiği yeşil-kırmızılılarda Alperen'e de af çıktığı ve genç oyuncunun takımla antrenmanlara başladığı bildirildi.