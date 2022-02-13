KSK doludizgin

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 80-87 mağlup etti. Karşılaşmaya 7-0'lık seri ile başlayan ev sahibi ekip, konuk Pınar Karşıyaka'ya ilk iki dakikada sayı şansı vermedi. M'Baye ile ilk sayılarını bulan Pınar Karşıyaka, 7-0'a 7-2 ile cevap verdi ve skoru 9-7'ye getirdi., ilk çeyreği 21-22 önde kapattı. Mücadelenin İkinci çeyreğine etkili başlayan taraf, bu sefer konuk ekip Pınar Karşıyaka oldu ve ilk yarıyı sekiz sayı farkla 38-46 önde tamamladı.

KAF-KAF FIRSAT VERMEDİ

Karşılıklı sayılarla geçilen 3. çeyrekte Kaf-Kaf, farkı çift hanelere çıkarsa da bu farkı koruyamadı ve son çeyreğe 55-61 önde girdi. Son çeyreğe ev sahibi Semt77 Yalovaspor çok iyi başladı. Farkı üç sayıya kadar indiren konuk, Pınar Karşıyaka'nın yayın gerisinden bulduğu isabetleri bir türlü engelleyemedi. Son anlarda da rakibine şans vermeyen Pınar Karşıyaka, Yalova deplasmanında 80-87'lik galibiyetle döndü. Bu sonuçla Karşıyaka 20. maçında 14. galibiyetini alırken, Semt77 Yalovaspor 20 mücadelesinde 14. kez yenildi.

MERKEZEFENDİ VE ALİAĞA EVİNDE

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ege takımları çok kritik maçlara çıkacak. Günün ilk maçında düşme hattına çakılı kalan ve haftalardır galibiyeti unutan Aliağa Petkimspor, saat 13.00'te Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek. İzmir temsilcis, rakibini yenerek ateş hattından kurtulmaya çalışacak. Bir diğer Ege ekibi Yukatel Merkezefendi Belideyisi Denizli Basket ise saat 15.30'da Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek. Denizli temsilcisi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Günün diğer maçalarının programı ise şu şekilde: 18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ, 20.15 Gaziantep Basket-Fenerbahçe Beko.