Pınar KSK çok mutlu

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 87-80 mağlup ederek çıkışını sürdüren Pınar Karşıyaka'da moraller yerinde. Yeşil-kırmızılı ekibin başantrenörü Ufuk Sarıca, rotasyonlarındaki sıkıntıya rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını bildirdi. Sarıca, yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında tüm maçı önde götürdüklerini ancak dönem dönem farkın kapandığını belirterek, "Kısa oyunculardaki eksikliğimizin üzerine Tony ve Yunus'un da erken faul alması iyi olmadı. Genç oyuncumuz Ali Efe zaman zaman iyi işler yaptı. Sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Roll ve Semih Erden'in dönmesiyle umuyorum rotasyonumuz daha da genişleyecek." dedi. Pınar Karşıyaka, Bitci Türkiye Kupası çeyrek finalinde 16 Şubat Çarşamba günü deplasmanda A. Efes'le karşılaşacak.