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Haberler Karşıyaka KAF-KAF havlu attı

KAF-KAF havlu attı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes’e yenildi, dörtlü finale kalamadı. Karşılaşmaya oldukça kötü başlayan Pınar Karşıyaka ilk periyodu 25-12, devreyi de 56-29 geride kapattı. KSK 3. çeyrekte farkı az da olsa eritse de salondan 87-64 mağlup ayrıldı

17.2.2022

KAF-KAF havlu attı

Basketbol Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e deplasmanda 87-64 yenilerek Dörtlü Final'e yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, hücumda etkili bir performans ortaya koyan Pleiss'in 16 sayı kaydettiği ilk periyodu 25-12 önde bitirdi.
İkinci periyoda da üstün mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 22 sayıya (42-20) çıkardı. Hızlı hücumlarla farkı daha da açan lacivertbeyazlı takım, Larkin'in son saniye basketiyle ilk yarıyı 56-29 önde tamamladı.

KARŞIYAKA ÜSTÜNLÜK KURAMADI
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan rakibi karşında organize hücumlarla sayı üreterek son çeyreğe 77-46 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda da etkili olamayan Pınar Karşıyaka salondan 87-64 mağlup ayrıldı.

SARICA İHRAÇ EDİLDİ
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde aldığı ikinci teknik faul sonrası oyundan ihraç edildi.