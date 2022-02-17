KAF-KAF havlu attı

Basketbol Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e deplasmanda 87-64 yenilerek Dörtlü Final'e yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, hücumda etkili bir performans ortaya koyan Pleiss'in 16 sayı kaydettiği ilk periyodu 25-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda da üstün mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 22 sayıya (42-20) çıkardı. Hızlı hücumlarla farkı daha da açan lacivertbeyazlı takım, Larkin'in son saniye basketiyle ilk yarıyı 56-29 önde tamamladı.

KARŞIYAKA ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan rakibi karşında organize hücumlarla sayı üreterek son çeyreğe 77-46 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda da etkili olamayan Pınar Karşıyaka salondan 87-64 mağlup ayrıldı.

SARICA İHRAÇ EDİLDİ

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde aldığı ikinci teknik faul sonrası oyundan ihraç edildi.