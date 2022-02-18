KSK’ye dişli rakip

İzmir ekibi, üst üste oynadığı 7 maçı kazanan Orduspor 1967 ile Pazar günü gurbette kapışacak
18.2.2022
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretinin ardından 1 puanla düşme hattında son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek at sıralardan kurtulmak için umutlanan Karşıyaka, bu hafta Pazar günü çok zorlu bir deplasmana çıkacak. Yeşil-kırmızılıların rakibi 41 puanla 3. sıradaki Orduspor 1967, grupta üst üste oynadığı son 7 maçı kazandı. Grupta 4 Aralık'ta Edirnespor'a evinde 6-1 yenildikten sonra bir daha rakiplerine hiç puan vermeyen Ordu, 7 maçta 7 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu. Düşme hattıyla arasında maç fazlasına rağmen halen 2 puanlık var olan, bir an önce çıkışa geçmeyi isteyen Karşıyaka, Ordu'dan iyi bir skorla dönerek fikstürde kendisi gibi alt sıralarda bulunan rakiplerle art arda oynayacağı maçlar öncesi moral tazelemek istiyor.