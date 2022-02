KSK’de yeniler parladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Karşıyaka'da yeniler yıldızını parlattı. Yeşil-kırmızılılar, sezon başından bu yana 22 haftalık süreçte rakip fileleri 27 kez sarsarken, bu gollerin 17'si yeni transferlerden geldi. Sezon başından beri toplam 20 transfer yaparak kadrosunu büyük oranda değiştiren Kaf-Kaf'ta Abdülkadir son 4 haftadır suskun kalmasına rağmen halen 7 golle takımın en skorer ismi konumunda. Sezon başında alınan isimlerden Samican Keskin 4, ilk yarıda suskun kalıp ikinci devrede gollerini sıralamaya başlayan İhsan Furkan ise 3 kez ağları sarstı.

SAVUNMA DA ÖNEMLİ BİR KATKI YAPTI

İLK yarıda yalnız düşme hattındaki Karabükspor'a 2 gol atan Okan ara transfer döneminde gönderilirken, ekim ayında kulüp bulması istenip elde kalınca geçen hafta Sefer'le birlikte affedilip takıma dönen yenilerden Alperen de 1 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle hücum hattını tamamen değiştiren Kaf-Kaf'ta defansta görev yapan altyapı patentli Cenk ve Özgür 2'şer, Metin ile Burak 1'er gol buldu. Mustafa Aşan, Namık Barış ve devre arasında gönderilen Harun da 1'er gol atarken, Ceyhanspor müsabakasında rakip takımdan Mert kendi ağlarını sarstı.



CAN VE FATİH SUSKUN KALDI

KARŞIYAKA'NIN ara transfer döneminde hücum hattındaki sıkıntıya çare olarak kadrosuna kattığı santrforlar Can Muhammet ve Fatih Taşdelen takıma henüz gol katkısı veremedi. Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak gelip sezonun ikinci yarısındaki 5 maça da ilk 11'de başlayan Can ve ilk yarıda Yomra'da 8 gol atmasına rağmen Karşıyaka'da 5 haftadır yedek kalarak son dakikalarda oyuna giren Fatih Taşdelen skor üretemedi. Ligde puan istikrarına hasret kalan Karşıyaka, attığı 27 golün 12'sini Kardemir Karabükspor (4-0, 4-0) ve Edirnespor (4-2) önünde bulmuştu.