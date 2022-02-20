KSK sert virajda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta 21 maçta 20 mağlubiyetle son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek son veren Karşıyaka, bugün zorlu Orduspor 1967 deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Yeni Ordu Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 12.30'da çalacak. Karşılaşmayı hakem Emre Korkmaz yönetecek. Yeşil-kırmızılı ekipte cezalı duruma düşen takım kaptanı Mustafa Aşan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta son 7 maçını üst üste kazanan Ordu temsilcisi, topladığı 41 puanla 3. sırada yer alıyor.

"ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin oldukça gerisinde kalıp alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Kaf-Kaf ise 26 puanla 11. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Erman Güraçar, rakibi yenerek çıkışlarını da sürdürmek istediklerini söyledi.