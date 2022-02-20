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Haberler Karşıyaka KSK sert virajda

KSK sert virajda

Oynadığı son maçta evinde Karabükspor’u yenen Karşıyaka bugün deplasmanda 12.30’da Orduspor 1967 ile kapışacak

20.2.2022

KSK sert virajda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta 21 maçta 20 mağlubiyetle son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek son veren Karşıyaka, bugün zorlu Orduspor 1967 deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Yeni Ordu Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 12.30'da çalacak. Karşılaşmayı hakem Emre Korkmaz yönetecek. Yeşil-kırmızılı ekipte cezalı duruma düşen takım kaptanı Mustafa Aşan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta son 7 maçını üst üste kazanan Ordu temsilcisi, topladığı 41 puanla 3. sırada yer alıyor.

"ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin oldukça gerisinde kalıp alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Kaf-Kaf ise 26 puanla 11. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Erman Güraçar, rakibi yenerek çıkışlarını da sürdürmek istediklerini söyledi.