Kaf-Kaf yıkıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmaya çalışan Karşıyaka, deplasmanda Orduspor 1967'ye uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu: 1-0. Geçen hafta evinde Karabükspor'u yenerek nefes alan KSK, bu kez Karadeniz deplasmanında aradığını bulamadı. 9. dakikada Abdülkadir sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi. Sıfırdan topu altı pasa çevirdi, takım arkadaşından önce araya giren Hakan topu kornere yolladı. 16'da Karşıyaka ceza sahası içinda topu önünde bulan Mert Özkaptan'ın şutunda top direk dibinden auta çıktı. 25'te İhsan Furkan'ın ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

NAMIK BARIŞ GOLÜ ATAMADI

77'de İhsan Furkan ara pasıyla penaltı noktası üzerinde Namık Barış'ı topla buluşturdu. Müsait durumdaki Namık Barış meşin yuvarlağı dışarı yolladı. 90+2'de Orduspor'un kullandığı serbest vuruşta, Kadir kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0. KSK, maçı 1-0 kaybetti.



ERMAN GÜRAÇAR 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, Orduspor 1967 maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. İzmir ekibinin Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaptan Mustafa Aşan dünkü maçta yoktu. Güraçar, Fatih Ergen'i de yedek kulübesine çekti. Genç teknik adam bu iki oyuncunun yerlerinde Namık Barış ile Metin Peker'e görev verdi. KSK'de Denis Meriç, Kerem Pala ve Fatih Taşdelen de yedekler arasındaydı.



DEPLASMANDA 24 PUAN KAYIP

Orduspor 1967'ye deplasmanda 1-0 yenilen Karşıyaka, bu sezon dışarıda oynadığı 12 karşılaşmada bekleneni veremedi ve 24 puan kaybetti. İzmir ekibi 2 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi elde etti. KSK, bu süreçte Karadeniz ekibinin dışında Esenler Erokspor ve Fethiyespor'a aynı skorla 1-0, İçel İdmanyurdu'na da 2-1 yenildi.