KSK amatöre düşmemek için çaba harcıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'yı zor günler bekliyor. İzmir'in ilk kurulan kulübü olan 110 yaşındaki KSK, şimdi amatör kümeye düşmemek için mücadele ediyor. Sezona şampiyonluk mücadelesiyle başlayan, ancak umduğunu bulamayan Kaf-Kaf, son olarak deplasmanda Orduspor 1967'ye yenilerek 26 puanla düşme hattının yalnızca averajla üstünde kaldı. Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak toplam 20 puan kaybeden İzmir temsilcisi, kalan 11 karşılaşmada ligde kalabilmek için çaba harcayacak.

GİDİŞAT SIKINTILI

Grupta yarın alt sıralarda Karabük-Çankaya FK, Gümüşhane-Tepecik arasında oynanacak erteleme maçlarının şuan 12. sıradaki Kaf-Kaf'ın sıralamadaki yerini daha aşağıya çekme ihtimali bulunuyor.

SON DAKİKA KABUSU

KSK, Ordu deplasmanında bu sezon 4. kez son dakikalarda kalesinde gördüğü golle puan kaybetti. Kırıkkale maçında 1-0 öne geçen İzmir ekibi, 88'de beraberlik golünü yedi. Erokspor karşısında öne geçen İzmir temsilcisi, 83'te beraberlik, 90+3'te de mağlubiyet golünü yedi. Ofspor önünde üstünlük golünü bulan yeşil-kırmızılılar, 89'da penaltıyla beraberliğe razı oldu. Kaf-Kaf, önceki gün de aynı sancıyı Orduspor 1967 önünde yaşadı.