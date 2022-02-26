KSK’den öz eleştiri

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, önceki gün katıldığı divan genel kurulunda önemli açıklamalar yaptı. Sezona Play-Off hedefiyle başladığı 3. Lig 3. Grup'ta 23 hafta sonunda düşme potasının hemen üzerinde konumlanan Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı öz eleştiride bulundu. Toplantıda kulüp üyelerinin eleştirilerine cevap veren Büyükkarcı, "Bu sezon futbolda ve basketbolda beklediğimiz başarı gelmedi. Özellikle futbol isteğimiz gibi gitmedi. Sportif alanda hata yaptık, şanssızlıklar da yaşadık. Daha sezon bitmedi. Kulübün küme düşme korkusu yaşayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

TALİP VARSA ÇEKİLMEYE HAZIRIZ

'Kulübü tek başına yönetiyor" eleştirilerine de cevap veren Büyükkarcı şöyle konuştu: "Kulüp bünyesindeki 128 kişi kulübü yönetiyor. Genel kurul ayrılın derse çekiliriz. Bizden daha iyi yönetecek bir listenin önüne geçmek hainliktir." Kulübü mali anlamda büyük bir yükten kurtardıklarını belirten Büyükkarcı, "Görevde olduğumuz süreçte 9 adet FIFA dosyası, 116 adet transfer dosyasını kapattık. 128 adet UÇK dosyasını da temizledik. Bunları yapmasaydık, daha fazla borç yükü ve puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacaktık" diye konuştu.



YEŞİL-KIRMIZILILAR REVİRE DÖNDÜ

Üçüncü Lig'de düşme hattının averajla tek basamak üzerindeki Karşıyaka, yarın Gümüşhanespor'u ağırlayacağı kritik maç öncesi sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı. Sol bek Burak ve yedek kaleci Yunus'un sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda Fatih Ergen, Kerem ve Aykut dizlerindeki sakatlık nedeniyle tedavi görüyor. Cenk'in de ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi sürüyor. Teknik direktör Erman Güraçar, kadrodaki alternatif isimler üzerine yoğunlaştı.

BURAK HAKERLER